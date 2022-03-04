الصدر يدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرار الحرب: أوكرانيا تعاني الويلات

2022/03/04 | 14:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى هدنة في أوكرانيا لإخراج القتلى والجرحى وإيصال المواد الغذائية.

وقال الصدر في كلمته المضمنة في خطبة الجمعة المركزية لهذا اليوم وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، إنّه "من قول علي بن أبي طالب (النَّاس صِنْفان: إمّا أخٌ لَكَ في الدِّينِ، أو نَظْيرٌ لَكَ في الخَلْقِ)، ومن هنا لا بد لصوت النجف الأشرف أن يعلو مُدَويًّا ليطالب بالسلام في ربوع العالم أجمع، وكفى حربًا ودماءً وأنْ ترك السلاح جانبًا".

وأضاف "من هنا أيضًا أجد لزامًا علينا أن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على كل الدول التي تحت طائلة الحرب، كاليمن الشقيقة والتي يجمعنا وإياهم الأخوة في الدين أولاً"، موضحًا أنه "من ثم نخص نظراءنا في الخلق أعني: (أوكرانيا) التي ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب مباشر..



وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك".

وتابع الصدر، "من هنا نرفع أيدينا بالدعاء سائلين العلي القدير أن يجنب الجميع ويلات الحروب وأن يمن عليهم بالأمن والسلام، فما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية".

ودعا الصدر المنظمات الدولية "مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء".

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