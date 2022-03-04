إليكم مواقعها.. بايدن يتعهد باحتجاز يخوت

2022/03/04 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرة على مواقع يخوت الأوليغارش الروس وفقًا لبيانات الموقع البحري ”MarineTraffic" الذين تم تحديدهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

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