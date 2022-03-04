صحة الديوانية تكشف عن إحصائية عدد حالات الاختناق جراء العواصف الترابية

2022/03/04 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، إحصائية بعدد حالات الاختناق التي سجلتها مستشفيات المحافظة جراء العواصف الترابية يوم أمس.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة احمد الشيباني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "مستشفيات المحافظة استقبلت مئات الحالات من الاختناق بسبب العاصفة الترابية يوم امس، حيث وصل عدد الحالات الى 750 حالة اختناق".

وأضاف ان "الحالات التي سجلت كانت بين الاطفال والنساء والشيوخ واصحاب الامراض التنفسية المزمنة ".

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