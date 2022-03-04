انسحاب أشلي بارتي من دورتي إنديان ويلز وميامي

2022/03/04 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، انسحابها من دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، لعدم قدرتها على الاستعداد الجيد وذلك بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت بارتي في بيان نشره منظمو إنديان ويلز التي تنطلق الأربعاء في صحراء كاليفورنيا “للأسف لم يتعاف جسدي كما كنت آمل بعد أستراليا المفتوحة، ولم أتمكن من الاستعداد بشكل صحيح لإنديان ويلز وميامي”.

وتابعت بارتي (25 عاماً) التي كانت ستنافس على لقب ثالث توالياً في ميامي في آذار/مارس “لا أعتقد أني بالمستوى المطلوب للفوز بتلك الأحداث، ونتيجة لذلك قررت الانسحاب من الدورتين”.

وكانت بارتي أصبحت في كانون الثاني/يناير أول أسترالية تحرز لقب بطولة أستراليا في 44 سنة، منذ كريس أونيل في 1978.

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