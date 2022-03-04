الصدر: اوكرانيا تعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية

2022/03/04 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ،اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك.

واضاف السيد الصدر في كلمته المضمنة في خطبة الجمعة المركزية لهذا اليوم: أن”أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب مباشر، وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك “.

وأشار أن “ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ولذا يجب على المنظمات الدولية مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن”.

وتابع: “لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء”.

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