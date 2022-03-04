الخطابي يدعم نادي كربلاء بمبلغ مالي ورئيس النادي يعتبرها بصمة ايجابية للمحافظ تساهم بالتاهل لدوري الاضواء

2022/03/04 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس نادي كربلاء احمد هدام ان

المحافظ نصيف الخطابي قدم دعما ماليا

لنادي كربلاء في خطوة وصفها بانها حافزا

كبيرا للاعبي النادي في مبارياتهم

المتبقية من اجل التاهل لدوري الاضواء .

وقال هدام لوكالة

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