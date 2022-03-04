عمليات بغداد: القبض على 17 مطلوباً للقضاء بينهم إرهابي

2022/03/04 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 17 مطلوباً للقضاء بينهم ارهابي.

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "العمليات متواصلة للقوات الامنية بغية تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون مسندة بمعلومات استخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد"، مشيرا الى أن "قوة من اللواء 15 العامل بإمرة الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزتين من مكتب ( وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،مكتب استخبارات الكرادة) وخلال الممارسات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب اثناء تواجده في منطقة الكرادة، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة من القاء القبض على اربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالدكة العشائرية ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة.

واضاف البيان أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اربعة متهمين بالدكة العشائرية واطلاق العيارات النارية وبالجرم المشهود وذلك بالقرب من مسشتفى الزهراء في منطقة الحبيبة، بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة والمعدات العسكرية غير المرخصة شرقي العاصمة بغداد".

الى ذلك "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ستى متهمين بالدكة العشائرية اضافة الى مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن مناطق مختلفة لقاطع مسؤولية الفرقة في جانب الكرخ"، لافتا الى أنه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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