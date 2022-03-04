الدبلوماسية الروحية أساس القوة الناعمة للمغرب. - سعيد الكحل

2022/03/04 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يتوفر المغرب على رصيد حضاري وتاريخي يشكل قوته الناعمة التي تؤهله للعب أدوار مهمة لحفظ السلم واستتباب الأمن في القارة الإفريقية التي تمثل جذوره .



وصدق الملك الراحل الحسن الثاني بمقولته “إن المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا” .



لهذا سعى المغرب ، منذ الاستقلال، إلى تغذية جذوره بتقوية العلاقات والروابط التي تربطه بالدول الإفريقية .



وتأتي الروابط الدينية/الروحية في مقدمة أولويات المغرب اع ......





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