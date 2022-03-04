بوتين ووحل اوكرانيا - عدنان الصباح

2022/03/04 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ابدا ليس بعيد تاريخ الصراع في منطقة الخليج العربي حيث يبدو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرر ما كان قد فعله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي دفع الى حرب طويلة مع ايران توصف بانها الحرب الاطول في القرن العشرين والتي كبدت البلدين ايران والعراق خسائر هائلة ومنعت قدرتهما على التقدم وبدل ان يستريح العراق بعد وقف القتال مع ايران وجد نفسه مرة اخرى يتورط في احتلال الكويت وكل الاخبار تشير الى ان الو ......





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