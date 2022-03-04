غوَّاصَةُ بوتين الروسية في مقالين مُترجمين - عبدالرزاق دحنون

2022/03/04 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون 1التاريخ الطويل لغزو بوتين لأوكرانياسكوت رينولدز نيلسون في الأول من مارس/آذار 2022 في موقع "portside" اليساريhttps://portside.org/2022-03-01/wheat-and-deep-ports-long-history-putins-invasion-ukraine قام المراقبون الذين ناقشوا خط سير الدبابات الروسية ومركبات المشاة والصواريخ الباليستية والجنود المحتشدين على حدود روسيا مع أوكرانيا بتأطير القصة على أنها إما إعادة إيقاظ توت ......





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