الضاري: الخلافات الراهنة تمثل جرس انذار ينبه للخطر المحدق بالعراق

2022/03/04 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، على ضرورة ان تخطو جميع الاطراف السياسية نحو الحوار الوطني لمعالجة وحل الخلافات التي تشهدها العملية السياسية.

ولفت الضاري في مقابلة لقناة التغيير الفضائية، ان الوضع الراهن يمثل جرس انذار ينبه الجميع للخطر المحدق بالعراق.

الشيخ #جمال_الضاري محذراً..



الخلافات الراهنة تمثل جرس انذار ينبه للخطر المحدق بـ #العراق#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/Ug9TrMgzKi

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 4, 2022

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