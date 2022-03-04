اليورو يتراجع إلى ما دون 1,10 دولار للمرة الأولى منذ 2020

2022/03/04 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ليسجّل أقل من 1,10 دولار ،اليوم الجمعة، في وقت تخيّم حرب أوكرانيا على تعافي منطقة اليورو اقتصاديا من أزمة كوفيد.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة في التعاملات في وقت متأخر صباح الجمعة إلى 1,0992 دولار، وهو أقل مستوى لها منذ أيار/مايو 2020، فيما استفاد الدولار أيضا من وضعه كملاذ استثماري.

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