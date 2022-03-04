شاهد كيف يستقبل الأوروبيون نازحي حرب أوكرانيا

2022/03/04 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة إنسانية، تتدفق المساعدات في بولندا على اللاجئين من أوكرانيا الذين فروا من الغزو الروسي، واستقبل البولنديون النازحين بالطعام الساخن وعروض الإقامة المجانية لهم، ولم يقتصر ذلك على البولنديين بل توافد أشخاص من الدنمارك، وألمانيا، ومن جميع أنحاء أوروبا للتأكد من أن الأوكرانيين يشعرون بالترحيب والأمان وبالرعاية.

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