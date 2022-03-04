2022/03/04 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن خبر سار في ملف اصابات كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" معدل الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسبوع الجاري شهد انخفاض بنسبة 70% في مشهد ايجابي قلل من مخاوف انفجار معدلات الاصابة مع دخول الموجة الرابعة للوباء".

واضاف، ان "انخفاض الاصابات لا تعني زوال خطر كورونا بل يبقى قائما واللقاحات هي الحل الامثل لتفادي عودة ارتفاع الاصابات او الوصول الى المرحلة الحرجة للاصابة مؤكدا بان اخر 50 حالة وفاة بسبب الفيروس كان 90% منها من كبار السن اغلبهم لم يتعاطوا اللقاحات وهذا ما يفسر ارتفاع الوفيات في الاسابيع الاخيرة".

واشار الى ان" معدل الاقبال على اخذ اللقاحات لايزال دون مستوى الطموح رغم المناشدات المتكررة للاهالي مؤكدا بانه لا يمكن الاطمئنان لعدم عودة موجات اخرى دون اخذ اللقاحات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف عن خبر سار في ملف" كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف عن خبر سار في ملف" كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).