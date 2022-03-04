الأسهم الأوروبية تتجه صوب ثالث تراجع أسبوعي

2022/03/04 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، تراجعاً متجهة صوب تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي في أعقاب تقارير عن اشتعال النيران في محطة نووية وسط قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وانخفض المؤشر Stoxx600 الأوروبي 2.5% بعد تراجع الأسهم الآسيوية إلى أقل مستوى في 16 شهرا.

والأسواق الأوروبية في قلب موجة بيع أذكتها مخاوف من قرب المنطقة جغرافيا من روسيا واعتمادها الكثيف على واردات الغاز الروسية.

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