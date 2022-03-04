نائب يعلن الانشقاق عن الإطار التنسيقي قبيل جلسة إطلاق السباق الرئاسي

2022/03/04 | 15:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الانشقاق عن الإطار التنسيقي، مؤكدًا العمل ضمن مجموعة من النواب المستقلين.

وقال المالكي الذي رشح إلى البرلمان ضمن ائتلاف دولة القانون، إنّ "ترشيحه جاء كشخص مستقل وقد انضوى في الإطار التنسيقي الذي يضم أطراف شيعية وسنية ونواب مستقلين قبل أن يقرر الخروج من ائتلاف دولة القانون والإطار".

وبيّن المالكي، أنّ "القرار اتخذ بعد اعلان النتائج وبدء المفاوضات حول تشكيل الرئاسات"، مشيرًا إلى العمل الآن "ضمن صفوف النواب المستقلين في مجلس النواب بشكل عام ونواب البصرة بشكل خاص".

وحول الجلسة المقبلة التي قد تشهد التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، أكّد المالكي أنّ "النواب المستقلين سيحضرون الجلسة، وسيكون لنا رأي وتوجه خاص ستكشف عنه الجلسة وما بعدها من استحقاقات".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة التصويت السبت 5 آذار/مارس، ضمن جدول أعماله للجلسة الثالثة من دورته الخامسة.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق، فقرات الجلسة التي حددتها رئاسة المجلس.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

وسبق أن قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأشارت المحكمة في الوقت ذاته إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

ويعول الديمقراطي الكردستاني على امتلاك "التحالف الطولي ثلثي أعضاء البرلمان" لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية "بكل أريحية" بحسب القيادي فيه مهدي عبد الكريم، الذي قال في حديث لـ"ألترا عراق" إنّ "الحديث عن إفشال أو فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر بعيد جدًا عن الجهات السياسية المنافسة للتحالف الثلاثي".

بالمقابل، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي إن "التحالف الثلاثي لا يمكنه تكرار ما حصل في الجلسة الأولى ووجود نصاب كبير"، وذلك "لأن في حينها كان نواب كثر ضمن الحضور لغرض التعارف والتقاط الصور وهم ليسوا ضمن التحالف الثلاثي ما جعل الجلسة بحضور كبير يتخيل التحالف الثلاثي أنه سيتكرر".

وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري قال إنّ "جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب".

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واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية

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