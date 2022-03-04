جندي يقتل زميله أثناء الواجب شمالي بغداد - عاجل

2022/03/04 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل جندي منسوب الى فوج مغاوير عمليات بغداد داخل برج المراقبة شمالي العاصمة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "جندي منسوب الى فوج مغاوير عمليات بغداد، قُتل داخل برج المراقبة ضمن القرية الخامسة في ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، ان "المعلومات تشير الى ان زميله الثاني معه في نفس البرج قام بقتله ومن ثم الهرب مع سلاحه الى جهة مجهولة".

وأشار إلى انه "تم شكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات الحادث".

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