مديرية ماء كربلاء تصدر بيانا هاما حول قطع المياه بالمحافظة

2022/03/04 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ماء كربلاء المقدسة،

اليوم الجمعة، عن اطفاء مشاريع الماء

المغذية لإغلب احياء المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تابعته

وكالة نون الخبرية، انه "نظراً لورود

كميات كبيرة من نبتة الشنبلان

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