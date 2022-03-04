بليجكا تقدم دعماً مالياً لخمس محافظات عراقية

2022/03/04 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة،

مبلغاً إضافياً كدعم لخمس محافظات

عراقية.

وذكر بيان للحكومة البلجيكية ان

الحكومة البلجيكية ساهمت بمبلغ إضافي

قدره 1.4 مليون يورو (1.6 مليون دولار

أمريكي) في برنام

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