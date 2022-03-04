زلزالان يضربان مدينة مصرية في نصف ساعة

2022/03/04 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع زلزالين، اليوم الجمعة، في مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت، صباح اليوم الجمعة هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية الأولى بقوة 3.49 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 6:54، والهزة الثانية بقوة 3.58 ريختر في تمام الساعة 7:23.

وفي وقت سابق، وتحديدا، يوم 3 شباط ضرب زلزال بقوة 6.6 جزيرة قبرص، وشعر به عدد كبير من المواطنين في بعض المدن المصرية.

المصدر: وسائل اعلام مصرية

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