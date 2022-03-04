الكرملين يدعو الروس إلى الوقوف “صفا واحدا” خلف بوتين

2022/03/04 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الكرملين ،اليوم الجمعة، الروس للوقوف خلف الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أكثر من أسبوع على بدء غزو أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “ليس الآن وقت الانقسام”، وذلك ردا على سؤال بشأن مناشدات أطلقتها شخصيات عامة لإنهاء الحرب.

وأضاف “الآن وقت الوقوف صفا واحدا، الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا”.

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