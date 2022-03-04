2022/03/04 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، عن موقف العراق من التصويت لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال عضو الائتلاف كاظم الحيدري في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "العراق امتنع عن التصويت لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا كون هذا الأمر له تداعيات خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً وان الولايات المتحدة خاضت عدة حروب على دول مستقلة ولم تكن هنالك ادانات دولية بهذا الشكل".

وأضاف ان "الموقف العراقي الحقيقي هو ضد الحروب باي شكل كانت، لكن ما حصل في قضية روسيا هو ان قوات حلف الناتو نقلت صواريخها على الحدود الروسية وهو ما يعتبر تهديدا لروسيا".

وأشار الحيدري إلى ان "امتناع العراق عن التصويت لن تكون له تأثيرات سلبية على الجوانب الاقتصادية والعلاقات الدولية لذلك فهو قرار موفق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يكشف عن موقف العراق من التصويت لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يكشف عن موقف العراق من التصويت لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).