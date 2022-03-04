صحة الرصافة: استقبلنا 1536 حالة اختناق جراء العاصفة بينها وفاة واحدة

2022/03/04 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت دائرة صحة الرصافة، وفاة شخص و1536 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت مناطق متفرقة في العراق.

وأشار مدير عام صحة الرصافة الى ان معظم حالات الاختناق غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاج اللازم في الطوارئ وردهات العناية المركزة فيما لايزال 29 حالة اختناق ترقد في المستشفيات لصعوبة وضعها الصحي وبحاجة الى عناية ومتابعة.

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