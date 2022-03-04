الخلية تحصي واجبات وكالة الاستخبارات لنحو 10 أيام

2022/03/04 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، خلال نحو 10 أيام.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من ( 24 / 2 / 2022 ) ولغاية ( 3 / 3 / 2022 )، كانت كما مبينة في الصورة أدناه:

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