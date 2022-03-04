كيف يلحق الغزو الروسي لأوكرانيا الضرر بانتعاش قطاع السفر؟

2022/03/04 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عامين من السفر المضطرب بسبب قيود كوفيد-19 المتغيرة باستمرار، تستعد شركات الطيران ومشغلو الرحلات السياحية مرة أخرى للأجواء المغلقة، وإلغاء الرحلات، والحال الضبابية بشأن مستقبل السفر الدولي جراء غزو روسيا لأوكرانيا.

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