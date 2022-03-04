الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجي النووية في اوكرانيا

2022/03/04 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة الكاملة للقوات الروسية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا

وجاء في بيان القيادة العسكرية إن «القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية»

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية

وأفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

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