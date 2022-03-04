الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الغزو الروسي

2022/03/04 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أنّ مليون لاجئ أوكراني فروا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية غزوه قبل أسبوع.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها.

وأضاف أنّه بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحاً.

وقال غراندي إنّه يعتزم التوجّه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء قراراً غير ملزم يطالب روسيا بالتوقّف فوراً عن استخدام القوة ضدّ أوكرانيا.

وميدانياً، واصلت القوات الروسية تقدّمها في أوكرانيا وسيطرت خصوصاً على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد وأكبر مدينة تسقط في قبضتها حتى اليوم.

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