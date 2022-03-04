مستشفى اليرموك تعلن حصيلة الليلة الحمراء في بغداد

2022/03/04 | 16:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن إدارة مستشفى اليرموك، الجمعة، استقبال 550 حالة اختناق سجلت خلال الساعات الماضية جراء عاصفة ترابية شديدة في بغداد.

وقال رئيس الاطباء المقيمين رامي شاكر في بيان، إنّ "نحو 80 في المئة من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج الخاص بالأمراض التنفسية، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

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وأضاف، أنّ "كوادر مستشفانا أعلنت النفير لمواجهة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية، حيث تمكنت من معالجة المصابين وإخراجهم إلى منازلهم".

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