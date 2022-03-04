رئيس يوفنتوس: مشروع السوبر ليج الأوروبي لم يفشل

2022/03/04 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي، إن مشروع السوبر ليج الأوروبي لم يفشل، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تزال في حاجة إلى عملية إصلاح.

وشارك أنييلي، الذي كان يتولى رئاسة رابطة أندية كرة القدم الأوروبية حتى إطلاق مشروع السوبر ليج، في قمة لكرة القدم نظمتها صحيفة (فاينانشيال تايمز).

وصعد الإيطالي إلى المسرح بعد ساعات من هجوم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) وخابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، على مشروع السوبر ليج.

وقال أنييلي: “كرة القدم الأوروبية بحاحة لإصلاح..



لن أرد على أي سؤال حول تيباس، لأن كلماته تعبر عن نفسها”، وذلك بعدما قال إن أندية السوبر ليج “تكذب كثيرا”.

وبسؤاله حول ما كان مشروع السوبر ليج قد أخفق، أجاب بشكل قاطع “لم يفشل”.

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