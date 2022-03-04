2022/03/04 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صحة الكرخ: لم نسجل أي حالة وفاة جرّاء العاصفة الترابية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:10

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