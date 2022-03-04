الحلف الأطلسي يرفض فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

2022/03/04 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ،اليوم الجمعة، أن الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف إن “الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية”.

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