الصحة العراقية تسجل 6 وفيات و1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/04 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، 1066 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي العدد إلى 2307158

وقالت الوزارة في بيان، إن 1916 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 2252820.

فيما توفي خلال آخر 24 ساعة 6 مصابين بالفيروس ليكون عدد الوفيات الكلي 25034.

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