نجا بأعجوبة.. لحظة سقوط صاروخ وقذف حطام فوق رأس أوكراني أثناء تصوير مقطع فيديو

2022/03/04 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع فيديو درامي ومأساوي من خاركيف.إذ كان مدني أوكراني يتحدث وهو يلتقط فيديو عبر هاتفه قبل أن يقاطعه دوي انفجار وقصف كثيف.

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