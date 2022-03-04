مذكرة حول الموقف المناهض للإمبريالية بصورة جذرية إزاء الحرب الدائرة في أوكرانيا - جلبير الأشقر

2022/03/04 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا المحطة الحاسمة الثانية في الحرب الباردة الجديدة التي غرق فيها العالم منذ مطلع القرن بسبب القرار الأميركي بتوسيع حلف الناتو.



وكان الغزو الأميركي للعراق في عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- قد شكّل المحطة الأولى، وقد انتهت بفشل كامل في تحقيق غايات الإمبريالية الأميركية.



كان الثمن الذي دفعه العراق – ومازال يدفعه ومعه البلدان المجاورة – ثمناً باهظا، لكنّ ميل الامبريالية ......





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