توضيح من الخارجية بشأن مواطن عراقي مفقود في أوكرانيا

2022/03/04 | 16:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع مواطن عراقي مفقود في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "سفارة جمهورية العراق تتابع بشكل حثيث موضوع المواطن العراقي الذي فقد في أوكرانيا (مصطفى صفاء) وننسق بمستوى عالٍ مع السلطات في أوكرانيا للوقوف على مصيره".

وكشفت وزارة الخارجية، الجمعة، عن تحرك جديد بشأن العراقيين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إنّ "وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفيًا مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، وبحثا أوضاع العراقيين وكيفية وسبل تحقيق الاستجابة الممكنة لهم خلال الظرف الراهن".

وأضاف الصحاف، أنّ "الوزير حسين استمع إلى تفاصيل عرضها الكاظمي والاستجابة العاجلة لمتطلبات الجالية من قبل وزارة الخارجية والإجراءات التي اتخذتها قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وتقديم الدعم للجالية".

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