2022/03/04 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تخطى سعر خام برنت، اليوم الجمعة، عتبة الـ 114 دولارا للبرميل.

ووفقا للبيانات اليومية لاسعار النفط أن" خام برنت حقق مزيدا من المكاسب ورتفع إلى 114.96 دولارا للبرميل".

ومن المتوقع ان تستمر ارتفاع اسعار النفط في الايام المقبلة".

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يتجاوز الـ 114 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يتجاوز الـ 114 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).