2022/03/04 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 44X7qAC3_K8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبوري لبرنامج علنا تحديد سعر الصرف يجب ان يعتمد على العرض والطلب وليس بقرار حكومي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجبوري لبرنامج علنا تحديد سعر الصرف يجب ان يعتمد على العرض والطلب وليس بقرار حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).