تيم حسن في أول لقاء مباشر مع أبناء بلده في دمشق... هل سيشارك في عمل سوري قريبًا؟

2022/03/04 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الفنان السوري تيم حسن إلى المعهد الأكاديمي الذي تخرج منه بدمشق قبل نحو عَقدين، ضيفاً على ملتقى الإبداع، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية، الخميس ٣ مارس/ آذار ٢٠٢٢.

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