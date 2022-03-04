العراق على موعد مع عاصفة ترابية جديدة - عاجل

2022/03/04 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تحدث المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، عن احتمالية حدوث موجة ترابية جديدة.

وقال عطية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) ان "موجة غبار قادمة من الصحراء السورية تؤثر على مناطق عديدة من نينوى وشمال الانبار وتتجه نحو اربيل وكركوك وشمال صلاح الدين وربما تصل السليمانية وشمال ديالى".

هذا وضربت العاصمة بغداد و المدن العراقية، مساء الخميس، عاصفة ترابية تسببت بحجب الرؤية لمسافات بعيدة مما أربكت الحركة المرورية في الطرق الرئيسية لاسيما الخارجية.

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