مقتدى الصدر يهاجم

2022/03/04 | 17:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، منفذي الهجوم على المصلين الشيعة في باكستان.

وقال الصدر في بيان، "قتل أصحاب الأخدود..



هؤلاء الثلة الضالة التي تدعي وصلاً بالإسلام ورسوله وهو منهم براء.



ها هم يعاودون أفعالهم الإرهابية الخبيثة ضد المصلين الشيعة في باكستان".

وأضاف الصدر، "لكن هيهات أن نترك نحن الشيعة الإمامية، بل والسنة، عقيدتنا ونتبع عقيدتكم الفاسدة"، داعيًا المسلمين إلى "التبرؤ من الطائفة الإرهابية التي زلت عن علم عن تعاليم الإسلام".

كما دعا الشيعة في باكستان، إلى "رص الصفوف وعدم التقهقر والتميز بين السني المعتدل ومن هو متشدد إرهابي"، مؤكدًا وقوف "النجف مع المعتدلين من السنة والشيعة في كل العالم".

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أنّ تفجيرًا وقع داخل مسجد، اليوم، خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور، شمال غربي البلاد، مما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

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