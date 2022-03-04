الصدر يغرد بشأن

2022/03/04 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الجمعة، على التفجير الانتحاري

الذي استهدف مسجداً للمسلمين الشيعة في

باكستان، فيما شدد على ضرورة أن يعلو

صوت الاعتدال في كل مكان.

وفي وقت سابق من اليوم، استش

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