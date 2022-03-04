نزهة فأر بحضرة الأسد

2022/03/04 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

يوم دفعنا الشوق أو الفضول أو قل الرغبة

وهي أقرب للإقناع في أن نتعرف أو نطلع

على أكثر من جنس من أجناس المخلوقات.

ومثل هذه الرغبة تحتم علينا تنظيم

زيارة خاصة إلى حديقة الحيوان،

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