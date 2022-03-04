العراق يحقق أعلى معدل تصدير للنفط خلال الشهر الماضي

2022/03/04 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الجمعة، تحقيق العراق في شباط الماضي أعلى معدل لصادراته النفطية منذ عامين.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معدل صادرات العراق خلال شهر شباط الماضي بلغت 3.314 ملايين برميل يوميا، بزيادة تقدر بـ (112) الف برميل يوميا عن الشهر الماضي"، مبينة أن "معدل صادرات العراق النفطية للشهر الماضي يعد الاعلى منذ عامين".

وأضاف البيان، أن "الايرادات المالية المتحققة عن الصادرات النفطية هي الاعلى منذ عام 2014"، مؤكدا أن "الايرادات المالية بلغت 8.54 مليارات دولار، وأن شركة تسويق النفط (سومو) قامت بتصدير الكمية المتوفرة من النفط الخام عبر محافظتي البصرة وكركوك".

وأشار البيان إلى أن "الايرادات المالية لشهر آذار الجاري ستكون اعلى من الشهر الماضي استنادا الى معطيات السوق الراهنة".

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