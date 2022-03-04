سومو: العراق حقق أعلى معدل تصدير للنفط خلال الشهر الماضي

2022/03/04 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة تسويق النفط (سومو) ،اليوم الجمعة، عن تحقيق العراق في شباط الماضي أعلى معدل لصادراته النفطية منذ عامين.

وقالت الشركة في بيان ، أن “معدل صادرات العراق خلال شهر شباط الماضي بلغت 3.314 ملايين برميل يوميا، بزيادة تقدر بـ (112) الف برميل يوميا عن الشهر الماضي”، مبينة أن “معدل صادرات العراق النفطية للشهر الماضي يعد الاعلى منذ عامين”.

وأضاف البيان، أن “الايرادات المالية المتحققة عن الصادرات النفطية هي الاعلى منذ عام 2014″، مؤكدا أن “الايرادات المالية بلغت 8.54 مليارات دولار، وأن شركة تسويق النفط (سومو) قامت بتصدير الكمية المتوفرة من النفط الخام عبر محافظتي البصرة وكركوك”.

وأشار البيان إلى أن “الايرادات المالية لشهر آذار الجاري ستكون اعلى من الشهر الماضي استنادا الى معطيات السوق الراهنة”.

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