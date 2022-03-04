ألينا رومانوسكي: العراق حجر الاستقرار الإقليمي وسنسعى لتعزيز استقلاله

2022/03/04 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المرشحة لتولي منصب السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي ،اليوم الجمعة، إن من أولويات عملها في حال توليها المنصب هو تعزيز الاستقلال والمواطنة في العراق.

وخلال شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية، أشارت رومانوسكي إلى إن العراق حجر الاستقرار الإقليمي وسيظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.

وتابعت أن أحد العناصر المهمة في واجباتها سيتمثل العمل مع الحكومة الجديدة في العراق.

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