2022/03/04 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، ممزوجا مع انطباعات محررها غرايمي وود الذي أجرى الحوار، في مقابلتين مع ولي العهد "بعد منتصف الليل"، بحسب ما كشفه من كواليس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لقاءان بعد منتصف الليل".. محرر "أتلانتيك" يكشف كواليس حواره مع محمد بن سلمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لقاءان بعد منتصف الليل".. محرر "أتلانتيك" يكشف كواليس حواره مع محمد بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).