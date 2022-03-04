بالصور.. بعدما بقي مصيره مجهولا لـ8 سنوات وصول فرقة اثرية لاقدم سد عراقي

2022/03/04 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

على بعد 3 كم شرق سد العظيم الحديث اقصى شمال ديالى تقع اطلال سد العظيم الاثري والذي أُنشئ في القرن الرابع الميلادي على نهر العظيم ( ردانو )، بُنيَ بالحجر الرملي بقاياه الحالية متمثلة بالجانب الايسر المتكون من اربعة دعامات والجانب الايمن وهما مشيدان فوق سن صخري اما الجزء الوسطي للسد الكائن في الماء فقد تهدم بفعل عوامل متعددة حيث يبلغ طول السد الكلي 225 م والذي استخم لاراء المناطق الزراعية قبل انهياره في نهاية القرن السادس الهجري لتنتهي واحدة من اكثر التصاميم الهندسية تعقيدا في ظل الوقت.

وقال عزيز العبيدي وهو مسؤول حكومي سابق في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الكثير من العراقيين لايعرفون بأن هناك سد كبير بني قبل اكثر من 1000 سنة في اطراف ناحية العظيم وكان بمثابة معجزة هندسية في ذلك الوقت وصمد لاكثر من قرنين في مواجهة الفيضانات وانقذ عشرات الاف من الاراضي الزراعية قبل انهياره في ظروف مجهولة لكن بعض القصص تتحدث عن ان اهماله كانت وراء فاجعة نهايته".

واضاف العبيدي،ان "موقع السد كان نقطة ساخنة جدا ما تعذر الوصول اليه بعد حزيران 2014 اي قبل 8 سنوات قبل ان تنجح فرقة اثرية من تفقده قبل يومين مع حراسة مشددة"، مؤكدا بان "موقعه جميل للغاية ويمكن ان يتحول الى منطقة سياحية جميلة".

واشار الى ان "سد العظيم يحتاج الى تسويق اعلامي لتعريف العراقيين بهذا الاثر الذي لايزال يظهر عبقرية المهندسين قبل اكثر من 1000 سنة وكيف نجحوا في وضع اسس السدود واليات التعامل مع الفيضانات"، مؤكدا بان السد هو الاقدم على مستوى العراق".

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