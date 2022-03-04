متى ستتشكل حكومة العراق؟.. تهديد آخر بالطعن لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/04 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الجمعة، ان جلسة يوم غد السبت المخصصة للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مهددة بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.وقال الصيهود لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة التصويت على اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب ان تكون بثلثي اعضاء مجلس النواب كون هذا الامر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد". وبين ان "اقدام قوى سياسية محدودة بفرض إرادتها وعقد الجلسة دون الاتفاق والتوافق مع باقي الاطراف السياسية سوف يعرض الجلسة للطعن امام المحكمة الاتحادية ولهذا يجب حصول توافق على هذا الامر قبل عقد الجلسة والتصويت".

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