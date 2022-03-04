2022/03/04 | 17:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنت يتخطى حاجز الـ 114 دولاراً للبرميل بسبب الازمة الروسية الاوكرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/04 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنت يتخطى حاجز الـ 114 دولاراً للبرميل بسبب الازمة الروسية الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنت يتخطى حاجز الـ 114 دولاراً للبرميل بسبب الازمة الروسية الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).