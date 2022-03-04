خلال شهر.. محافظة عراقية تنتج أكثر من 70 مليون بيضة مائدة

2022/03/04 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة أن

محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق قد

انتجت أكثر من 70 مليون بيضة مائدة خلال

شهر شباط الماضي.

ونقلت الوزارة في بيان اليوم، عن مديرية

زراعة البصرة قولها، إن المحافظة

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